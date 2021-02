Fiorentina, Commisso: "Risultati mancano ma c'è programmazione. Prossime 3 gare importanti"

Prima di fare ritorno negli Stati Uniti, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club viola, dove ha fatto il punto sugli ultimi mesi: "È stato un periodo molto impegnativo, abbiamo annunciato il nostro Centro Sportivo. Ho parlato con la Prima Squadra in privato e siamo al punto che dobbiamo fare buone partite e vincere. È vero che nelle ultime 5 partite abbiamo perso con Inter e Napoli, ma è pur vero che abbiamo fatto 7 punti in 5 gare. Questa media va bene, non è perfetta, ma va bene. Le prossime partite contro Sampdoria, Spezia e Udinese dobbiamo vincerle o quantomeno provare a farlo perché non c'è più tempo disponibile per pensare al futuro. Il futuro è oggi, i giocatori sanno che bisogna giocare forte. Mi auguro che quando tornerò saremo in una bella posizione così da poter programmare il futuro, come vogliono tutte le televisioni fiorentine. Un mese si parla del fatto che i soldi non sono un problema, ora è la volta della programmazione come se non ci fosse stata in questo anno e mezzo. Forse i risultati non sono arrivati come volevano loro e come volevo anche io, ma la programmazione c'è stata dal primo giorno".