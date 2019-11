Fiorentina, Commisso: "Spesi 70 mln in 4 mesi per il centro sportivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto del nuovo centro sportivo del club viola ha parlato anche degli investimenti che ha fatto e che farà per costruire la nuova casa della società: "Negli USA ho una piccola azienda con 4500 impiegati, il quartier generale l’ho pagato 36-37 milioni di dollari. Ora sono qua per la Fiorentina e spenderò il doppio, in totale credo 50/60 milioni oltre ai 10 che abbiamo già investito in questo progetto. Nessun presidente, dopo 4 mesi, ha deciso di spendere 70 milioni per un Centro Sportivo. Io sono felice di questo, anche alla Mediacom ho sempre fatto così, è il mio modo di fare business perché non si può venire qua, fare soldi e tornare a casa. Io voglio lasciare qualcosa, sarà un patrimonio della Fiorentina anche in futuro. Questo mi rende felice. Saremo l’unica società ad avere anche la squadra femminile all’interno del centro sportivo. In 90 anni di storia la società non ha mai avuto niente di proprietà e di questo sono felice. Anche senza di me, in futuro, questo impianto resterà di proprietà della Fiorentina”.

Clicca qui per il live di TMW.