Fiorentina, Commisso su Chiesa: "E' il nostro simbolo. Ho fiducia"

© foto di Giacomo Morini

Rocco Commisso, nuovo proprietario della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport in cui si riparte da Chiesa e dal suo futuro: "Non si tratta di un caso. Fino a oggi non ci ho parlato perché non lo volevo disturbare. Stesso motivo per cui non ho chiamato il padre. Era impegnato all'Europeo e sarei stato inopportuno".

Pensa che riuscirà a trattenerlo?

"Io ho fiducia di poterlo tenere con noi e di trasformarlo nella bandiera della squadra costruendogli intorno una squadra all'altezza. E' un simbolo della squadra ed è già un volto della Nazionale: ne siamo orgogliosi".

Teme che possa andarsene da svincolato?

"Non temo niente, ci parlerò appena possibile".