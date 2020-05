Fiorentina, Commisso su restyling Franchi: "Pronto a investire, ma la burocrazia va snellita"

Nella sua intervista ad America Oggi, il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche della questione relativa al restyling dello stadio Artemio Franchi: "Sono entrato nella mentalità dei fiorentini che amano questo impianto, e non vogliono demolirlo ma innovarlo. Se il Governo facesse una norma per nominare i sindaci commissari per le grandi opere pubbliche, come ha suggerito il Sindaco di Firenze Nardella, allora la ristrutturazione dello stadio Franchi può chiaramente essere realizzata. Ma bisogna fare presto e snellire la burocrazia: non investirò nemmeno un centesimo se i miei suggerimenti saranno poi sindacati. Sono pronto al dialogo ma le mie decisioni non possono essere messe in dubbio".

Al bando Mercafir avete deciso di non partecipare.

"Noi siamo pronti a investire oltre 300 milioni di euro per lo stadio e per la zona commerciale e alberghiera ma non ad addossarci le responsabilità fiscali e le spese per il recupero ambientale".