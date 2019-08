Dopo la partita giocata da Fiorentina e Napoli ieri sera al Franchi, il presidente viola Rocco Commisso ha rilasciato qualche battuta al TGR Rai Toscana parlando di Chiesa: "È un bravissimo ragazzo - ha detto di Chiesa - e noi vogliamo solo il meglio per lui perché ha cuore e gioca forte per noi. Sarà importantissimo questa stagione".

Dopo la partita #FiorentinaNapoli, Rocco Commisso è stato ospiti negli studi Rai di Firenze.

“Mi dispiace molto per i miei ragazzi perché ce l’hanno messa tutta, sono commosso per l’accoglienza dei fiorentini...” e poi parole “dolci” per Federico #Chiesa. @TgrRaiToscana @TgrRai pic.twitter.com/enk7Mf79aA

— Sara Meini (@SaraMeini) 25 agosto 2019