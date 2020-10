Fiorentina, Commisso: "Voglio investire. Senza la crescita del fatturato non andremo avanti"

vedi letture

Nella sua intervista a Radio Rai, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato anche dei suoi progetti per il club viola: "Tra l'acquisto del club e tutto quello che ho speso, considerando anche che quest'anno ci saranno delle perdite, ho investito più di 300 milioni. Lo stadio è un argomento difficile: non so se potrò farlo a Campo di Marte come voglio io, ci saranno incontri quando io non ci sarò. Andrò a Roma domenica ma solo per vedere la partita, non parlerò con le istituzioni. Voglio investire sulla città di Firenze. Voglio fare affari in Italia, se potrò investire lo farò. Il fatturato può crescere solo con investimenti mirati. Quest'anno fattureremo 85 milioni di euro e abbiamo 70 milioni di spese per gli ingaggi. Non manderò la Fiorentina in fallimento, questo è sicuro, se non ci sarà la possibilità di aumentare il fatturato non potremo andare avanti".