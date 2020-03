Fiorentina, Commisso: "Volevo tornare in Italia. Già raccolti 420 mila euro per il virus"

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto al TGR Toscana. “In Italia si sta soffrendo molto, in America il virus non è arrivato velocemente come in Italia, anche nella nostra Fiorentina ci sono giocatori e persone dello staff tecnico che lo hanno contratto. Bisogna fare la cosa giusta, in caso di emergenza come a Firenze devono essere gli altri ad aiutare la città: con più macchinari, mascherine, termometri. Credo che abbiamo cominciato bene, abbiamo portato 420 mila euro con un obiettivo di 500”.

C’è una donazione di Franck Ribery, campione in campo e fuori.

“Assolutamente. Lui è venuto qui a giocare da un’altra nazione, peccato si sia fatto male, ma sta dimostrando la persona che è sia per la nostra Fiorentina che per la città di Firenze”.

Pensa che la A torni a giocare?

“Speriamo, sarebbe un disagio per tutti. Francamente non so a che punto siamo, ora pensiamo di potere cominciare alla fine di aprile, una cosa così. Speriamo perché altrimenti sarebbe una brutta cosa per il calcio e per l’economia italiana, è importantissimo. Io ho mio figlio lì, Barone lì, volevo venire ma non mi hanno lasciato andare”.