© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’annuncio nella giornata di ieri. La Fiorentina, con una nota, ha ufficializzato la trattativa per la cessione del club. Rocco Commisso però sarebbe già al lavoro per dare un assetto nuovo ai viola, come riporta l’edizione odierna del Corriere Fiorentino. La posizione di Pantaleo Corvino potrebbe essere in bilico. L’attuale direttore generale è un uomo dei Della Valle mentre i nuovi proprietari potrebbero sceglierne uno di fiducia per costruire la nuova squadra.

Il ruolo di Antognoni, dubbio Montella - Chi potrebbe restare ma cambiare ruolo è Giancarlo Antognoni. Il simbolo viola, capitano da sempre, potrebbe avere un ruolo di primo piano nel quadro dirigenziale mentre resterebbe da valutare la posizione di Vincenzo Montella, arrivato in sella alla Fiorentina dopo le dimissioni di Stefano Pioli.