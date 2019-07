© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arrivano conferme dal Cile sull'interesse della Fiorentina per Gary Medel: per il Pitbull cileno del Besiktas, i viola vorrebbero spendere circa 6,7 milioni di dollari, una cifra intorno ai 5 milioni di euro. Anche in Turchia A Spor spiega che Medel è uno dei nomi più caldi per il mercato viola, giocatore voluto e seguito direttamente da Vincenzo Montella.