Fiorentina, Corvino a Milano valuta anche tre proposte per Eysseric

L'edizione odierna di Tuttosport fa anche il punto su Valentin Eysseric, trequartista francese in uscita dalla Fiorentina. Per l'ex Nizza - si legge - in questo momento Pantaleo Corvino sta valutando tre proposte arrivate negli ultimi giorni a Milano e dovrà prendere una decisione riguardo al futuro del giocatore ormai ai margini della rosa. Diks invece - scrive ancora il quotidiano - è sempre più vicino allo Standard Liegi: quasi definito il prestito.