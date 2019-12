Fiorentina, dai musi lunghi agli abbracci: Commisso corteggia Chiesa

© foto di Federico De Luca

Rocco Commisso è un uomo che, oltre alle indiscutibili doti imprenditoriali, sa anche come muoversi sul lato umano. Ed è proprio su questo versante che l'eccentrico nuovo proprietario e presidente della Fiorentina sta lavorando per ricucire un rapporto che sembrava ormai sfuggito di mano, quello con la stellina più lucente e promettente della squadra viola, Federico Chiesa. Deluso da una mancata cessione estiva, con papabile destinazione principale la Juventus, il gioiellino gigliato non si è mai esposto pubblicamente sul proprio futuro, né da una parte né dall'altra, con segnali diffusi di mancata felicitià collimati nel discusso episodio del Bentegodi che aveva portato il suo allenatore a dichiarare: "Chiesa giocherà quando starà bene. Non sta bene mentalmente e fisicamente". Da quel momento il caso è esploso, ma a placare gli ardori ci ha pensato direttamente Commisso, in prima persona. Tornato nuovamente a Firenze, il tycoon americano - dopo un'avanscoperta di qualche tempo prima da parte di Pradè e Barone - ha voluto incontrare in prima persona Enrico Chiesa, padre e procuratore del ragazzo, per avere un confronto diretto con l'altra parte. E gli spifferi che arrivano da quel summit raccontano di una reciproca intesa, se non sui percorsi quantomeno tra le persone coinvolte, e la possibilità di intavolare un qualche discorso a proposito di un futuro a tinte viola, provando così ad allontanare le sirene italiane, e oggi oltre alla Juventus c'è anche l'Inter interessata, ed estere. Ancora per capire in che direzione si possano muovere i fatti appare prematuro, ciò che rimane è però uno scatto pubblicato in settimana dai profili social della Fiorentina in cui si vedono i due, Commisso e Chiesa, immortalati in un bell'abbraccio al campo di allenamento. Che possano esserci messaggi sotto non si può dire, ma quantomeno è un bel cambiamento sul termometro emotivo della vicenda.