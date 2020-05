Fiorentina, dalla Russia: la Lokomotiv Mosca interessata a Badelj

Il centrocampista della Fiorentina, in prestito con diritto di riscatto dalla Lazio, Milan Badelj, potrebbe trasferirsi in Russia nella prossima stagione. Il club moscovita ha infatti fatto un sondaggio con l'entourage del giocatore, e visto che i viola potrebbero non riscattarlo dovrebbero poi andare a parlare con i biancocelesti, che non si opporrebbero alla sua cessione.