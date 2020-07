Fiorentina, dalla Turchia: piace Akgun del Galatasaray. Ci sono anche Parma e Cagliari

Venti anni compiuti ad inizio mese, un presente con la maglia del Galatasaray e un futuro che potrebbe parlare italiano. Yunus Akgun, esterno offensivo classe 2000, stando quanto riportato da TRT Spor in Turchia piace molto in Serie A. Secondo il media del Bosforo, infatti, Akgun è finito nel mirino di Fiorentina, Parma e Cagliari in vista della prossima stagione. In Belgio, invece, il calciatore è finito nel mirino dell'Anderlecht.