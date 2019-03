Fiorentina, Di Francesco per la panchina. Da risolvere il nodo ingaggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rivelazione di mercato molto importante quella che fa oggi Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola stamani: secondo quanto riferisce il quotidiano, nella giornata di ieri sarebbe andato in scena un faccia a faccia tra Pantaleo Corvino ed Eusebio Di Francesco, tecnico a questo punto in pole position per prendere il posto di Stefano Pioli al termine di questa stagione e che già i viola avevano sondato due anni fa prima di puntare sull’attuale tecnico di Parma. Il nodo economico (DiFra percepisce ancora un ingaggio di 3 milioni dalla Roma) potrebbe essere aggirato con un contratto più lungo e una base di partenza vicina ai 2 milioni a stagione. Al tecnico piace il progetto viola (il gradimento era già arrivato nel 2017, prima della sua firma in giallorosso). La sua Viola ripartirebbe da Zurkowski, Rasmussen, Traorè, dal riscatto di Muriel e forse da Soucek dello Slavia Praga.