© foto di Giacomo Morini

Il terzino destro Kevin Diks è in partenza dalla Fiorentina, dove non ha collezionato neanche un minuto, con richieste dallo Standard Liegi e dal Feyenoord. Ma al giocatore, secondo quanto riportato da Firenzeviola.it, in questo momento più di capire quale sarà la destinazione preme recuperare dall'infortunio che lo ha colpito a dicembre e che gli ha impedito di essere completamente a disposizione in ritiro a Malta e tra i convocati per la Coppa. Il giocatore si allena infatti ancora a parte.