ufficiale addio Fiorentina, Kevin Diks firma con il Copenhagen

Non un'esperienza memorabile, quella di Kevin Diks (24) alla Fiorentina. Il terzino olandese, arrivato dal Vitesse nell'estate 2016, ha giocato appena due partite in viola, per poi andare via in prestito prima allo stesso Vitesse, poi a Feyenoord, Empoli ed Aarhus. E la Danimarca si conferma la prossima tappa del giocatore, il quale ha appena sottoscritto un contratto quinquennale con il Copenhagen.