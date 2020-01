© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina continua a seguire con grande interesse Alfred Duncan, centrocampista che piace anche al tecnico Iachini e al presidente Commisso. I viola però non sono disposti a spendere i 20 milioni richiesti dal Sassuolo e dunque è una trattativa di cui si tornerà a parlare nell'ultima settimana di calciomercato, quando anche i neroverdi potrebbero ammorbidire le proprie posizioni. Intanto il ds viola pensa a raddoppiare e ad acquistare non uno, ma ben due centrocampisti, anche perché in quel settore del campo, dopo gli addii di Dabo e Cristoforo, a giorni anche Zurkowski saluterà per vestire la maglia dell'Empoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.