Fiorentina-Edimilson, riscatto difficile. E il West Ham lo vuole in ritiro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tra i tanti giocatori il cui futuro nella Fiorentina è in ballo, c'è anche il caso del centrocampista Edimilson Fernandes. Lo svizzero è in prestito dal West Ham, e sul suo conto pende un riscatto fissato a 8 milioni di euro. Alcuni media inglesi riferiscono che Manuel Pellegrini, allenatore degli Hammers, vorrebbe vedere il ragazzo all'opera nel ritiro estivo prima di scegliere il suo destino. Difficilmente, arrivati a questo punto delle cose, Edi sarà però riscattato dai gigliati, visto che non sembra il profilo adatto per il tecnico Montella.