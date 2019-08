Arrivano i dettagli dell'offerta della Fiorentina per Raphinha dello Sporting CP, raccontati da Sky Sport. I viola propongono alla società lusitana 3 milioni per il prestito e 13 per l'obbligo di riscatto. L'ex giocatore Deco, ora agente, è al lavoro in Portogallo per convincere lo Sporting Lisbona ad accettare dopo le richieste iniziali prima di 33 e poi di 25 milioni.