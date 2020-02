vedi letture

Fiorentina, Iachini: "Chiesa può arrivare a segnare 15-20 gol. È un attaccante"

Beppe Iachini, tecnico della Fiorentina, ha parlato di Federico Chiesa nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Milan: "In tanti dicevano che non potesse fare l'attaccante, visto che è un esterno, ma non è cero. Ha caratteristiche per stare vicino alla porta. Se lo allontani dalla porta non può segnare 15 o 20 gol a stagione. In passato ho avuto Dybala e anche in quel caso si parlava di lui come un esterno o un trequartista. Da attaccante ha trovato la svolta della sua carriera. In sei partite Chiesa ha fatto quattro gol e avrebbe potuto farne anche di più. Ha avuto occasioni e a volte non è stato servito. Deve essere determinante in fase realizzativa e sta lavorando su questo".

