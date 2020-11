Fiorentina, Iachini in bilico? Entro domattina la decisione definitiva di Commisso

vedi letture

Arrivano novità sul fronte del futuro della panchina della Fiorentina: secondo quanto riportato da TGR Rai Toscana, salgono e scendono le quote di Beppe Iachini e di Cesare Prandelli: la scelta definitiva su chi siederà sulla panchina viola per la gara contro il Benevento del 22 novembre non è stata ancora presa, viste le due anime in società (presidente e dirigenti) che si stanno ancora confrontando. La decisione al massimo arriverà però domani mattina: nel pomeriggio, infatti, dirigerà l'allenamento della Fiorentina il tecnico che poi resterà fino a giugno.