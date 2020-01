© foto di Federico De Luca

Giuseppe Iachini, tecnico della Fiorentina, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Genoa, ha parlato anche di Milan Badelj ed Erick Pulgar: "A mio avviso nessuno dei due può fare l'interno di centrocampo, serve un passo diverso. Anche io potevo giocare solo davanti alla difesa. Loro due hanno determinate caratteristiche. Milan lo stimo molto, lo avrei voluto anche in altre squadre, sta lavorando per arrivare alla migliore condizione fisica visto che quando sono arrivato aveva qualche problemino. Lo porto sempre perché è importantissimo nello spogliatoio. Sta recuperando e ci darà una mano. Per il momento ha una mezz'ora sulle gambe".

