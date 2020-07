Fiorentina, Iachini sceglie Kouame: rientro in campo dopo 8 mesi ed esordio in maglia viola

Al minuto 75 della sfida fra Fiorentina e Cagliari, il tecnico viola Beppe Iachini ha deciso di mandare in campo Christian Kouame, giocatore arrivato dal Genoa nel mercato di gennaio. Per Kouame si tratta dell'esordio in maglia viola e più in generale del ritorno in campo dopo la rottura del legamento crociato. L'ultima partita giocata da Kouame era datata 3 novembre 2019, Genoa-Udinese 1-3.