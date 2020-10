Fiorentina, Iachini sul mercato: "Contento della mia squadra ma dobbiamo lavorare"

vedi letture

Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa in vista dello Spezia parlando anche del calcio mercato che si è concluso a inizio ottobre: "Questi sono i ragazzi che abbiamo e sono contento della mia squadra. Sono convinto che con questo gruppo possiamo toglierci delle soddisfazioni. Dobbiamo lavorare. Ieri sono rientrati 12 ragazzi e in un paio di giorni non è possibile inventare qualcosa di nuovo. Quello che hanno fatto fuori da qui, lo vedremo nei prossimi giorni. Adesso noi puntiamo sulle conoscenze e sul valore di chi è andato fuori".