Fiorentina, idea Carlos Gonzalez per l'attacco

Come riporta il sitoESPN Deportes, la Fiorentina avrebbe messo gli occhi su Carlos Gonzalez, attaccante paraguaiano del Pumas in Messico. Il Presidente del club ha detto che non sono disposti a lasciar partire il proprio giocatore, forti del rinnovo di contratto arrivato poco tempo fa, ma i buoni rapporti dell'agente del giocatore con la società viola farebbero ben sperare per la riuscita dell'operazione.