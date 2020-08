Fiorentina, idea Grenier in mediana. All'ex Roma resta un solo anno di contratto col Rennes

vedi letture

La Fiorentina punta Clement Grenier per rinforzare la linea mediana. Come riporta il portale francese Le10Sport.com, infatti, i viola sarebbero alla finestra insieme a Valladolid, Betis e Granada per il centrocampista francese classe '91, legato al Rennes da un contratto in scadenza fra un solo anno. Grenier in passato ha vestito anche la maglia della Roma, nel 2017.