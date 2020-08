Fiorentina, idea Murillo per la difesa. Il giocatore piace anche in Spagna

Jeison Murillo resta un nome sul taccuino di molti club, spagnoli in primis. Secondo indiscrezioni raccolte in esclusiva da Sampdorianews.net, si registra un recente sondaggio effettuato dal Malaga ma non soltanto. Il difensore colombiano, rientrato già a Genova, rappresenta una nuova idea per la Fiorentina. Situazione da monitorare.