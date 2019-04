Fiorentina, il Bayern piomba su Chiesa: offerta da 70 milioni di euro

© foto di Giacomo Morini

E' già partita una vera e propria asta di calciomercato internazionale per Federico Chiesa, attaccante classe '97 di proprietà della Fiorentina. L'esterno offensivo viola è il primo obiettivo dell'uomo mercato della Juventus Fabio Paratici per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione ma - scrive il 'Corriere dello Sport' - c'è chi è andato già oltre. Come il Bayern Monaco, che ha presentato un'offerta da 70 milioni di euro per il cartellino.