Fiorentina, il Man United segue da vicino Chiesa: osservatore al Franchi contro il Milan

vedi letture

Il Manchester United non perde di vista Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina che piace molto sia in Italia che all'estero. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Solskjaer, tecnico dei Red Devils, ha mandato un osservatore per seguire la prestazione del giocatore nel corso della partita pareggiata 1-1 contro il Milan. Le ultime prestazioni del figlio d'arte agli ordini di Iachini, hanno attirato ancor più le attenzioni del club inglese, che ha deciso di mandare uno scout tra i più fidati dello staff del tecnico, per visionarlo dal vivo.