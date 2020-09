Fiorentina, il poker di rinnovi inizia dal più facile: passi avanti per l'accordo con Biraghi

Dei quattro rinnovi più caldi ed imminenti da affrontare in casa Fiorentina, la dirigenza viola ha deciso di cominciare con il più agevole, quello di Cristiano Biraghi. Rientrato dal prestito all'Inter, il laterale in orbita Nazionale è nome sul quale Iachini intende puntare come titolare stabile, e con un nuovo contratto chiesto ai quattro venti dal suo procuratore, la società gigliata è stata chiamata ad uscire dai blocchi. Nel pomeriggio di ieri il primo incontro tra l'agente Giuffredi e il presidente Commisso, con Pradè e Barone spettatori interessati: la strada sembra essere di fatto spianata, e ci si avvicina ad un nuovo accordo che vedrà ritoccato lo stipendio dell'esterno mancino. Un segnale è quello che la Fiorentina attenderebbe pure da Federico Chiesa, altra situazione che dovrebbe venir sbloccata, almeno temporaneamente, dalla presenza di Commisso a Firenze: il presidente, in un panorama che non sembra presentare proposte allettanti, potrebbe anche provare a giocare in anticipo la carta del rinnovo per scacciare le sirene di Juventus e Milan. Stesse sirene rossonere ma situazioni differenti, infine, per quanto riguarda la coppia centrale anch'essa a scadenza 2022: se dal lato di Nikola Milenkovic infatti i rapporti congelati con Ramadani non stanno aiutando nel dialogo, ma comunque la Fiorentina non ha intenzione di fare sconti, da quello di German Pezzella un addio sarebbe economicamente forse più percorribile, ma reso meno agevole dalla considerazione elevatissima da parte di tutto il settore tecnico e dalla volontà del capitano di non forzare l'uscita, visto che a Firenze si è ambientato al meglio. Un passo alla volta, però, e la società viola ha fatto capire che il primo sarà Biraghi: d'altronde, è anche quello più facile.