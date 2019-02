Fiorentina, il retroscena sull'arrivo di Traoré dall'Empoli

Fonte: Firenzeviola.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hanno destato preoccupazioni le rivelazioni emerse nel corso delle ultime ore a proposito di Hamed Junior Traorè, talentuoso centrocampista classe 2000 dell'Empoli che ancora non risulterebbe ufficialmente tesserato per la Fiorentina, nonostante gli annunci arrivati da entrambe le società. Il motivo sarebbe da ricondurre a delle visite mediche necessarie per ultimare l'iter del trasferimento, ancora però non effettuate. Normale che a qualcuno, sapute le ultime novità sul tema, sia subito scattata la pulce nell'orecchio, e si sia fatto delle domande a proposito dell'operazione, e se questa sarà ultimata o meno.

Secondo quanto ricostruito da FirenzeViola.it, però, è tutto da collegare ad una questione di tempistiche. Nel mese di gennaio, si apprende, non c'è stato il tempo effettivo perché l'affare è stato chiuso in fretta e furia. Per norma però il contratto non può essere depositato fino a che non ci sono certi esami suppletivi necessari, ancora non eseguiti. Il giocatore si sottoporrà dunque alle suddette visite in questo periodo, e la Fiorentina a giugno potrà farne di nuove, quando entrerà in vigore a tutti gli effetti il contratto. Dalle varie parti coinvolte arriva la rassicurazione che questo scenario è stato causato solamente dalla mancanza di tempo materiale, e che non ci sono problemi da ricondurre alla situazione di salute del giocatore. Ma, giustamente e a maggior ragione con ancora più sensibilità dopo la terribile vicenda Astori, c'è la necessità di un controllo totale ed esaustivo della cartella medica.