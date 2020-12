Fiorentina in crisi, il dg Barone: "Io non ho paura. Mercato? Ora pensiamo solo al Genoa"

Joe Barone, dg della Fiorentina, è stato intervistato dal TGR Rai Toscana: "Peccato che non abbiamo i tifosi, come tutti gli altri: la nostra curva però è molto particolare e ci manca. Inutile parlare dei singoli o della squadra, è evidente che i risultati non ci siano e che siamo in un periodo molto difficile: non ho paura, perché come gruppo ci siamo entrati e come gruppo ne usciremo. L'ordine da parte mia allo staff è di non parlare del mercato di gennaio, stiamo valutando tutte le possibilità con l'area scouting ma ora la cosa importante è solo la partita contro il Genoa. I ragazzi ogni giorno danno il massimo e tutti stiamo lavorando per creare un gruppo compatto. Il gruppo è sotto esame ogni giorno perché i risultati non ci sono e siamo in un periodo difficile ma ci siamo entrati noi e noi dobbiamo uscirne. I nostri progetti erano di portare la squadra al livello di Firenze e cioè un livello internazionale, di fare il centro sportivo in cui stiamo lavorando e lo stadio nuovo. Io ci credo ancora e ci lavoro ogni giorno ma è molto difficile", le parole riporta da Firenzeviola.it.