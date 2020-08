Fiorentina, in settimana incontro con l'Inter per Biraghi-Dalbert: sul piatto anche Nainggolan

La Fiorentina entro la fine del mese dovrà incontrarsi con l'Inter per decidere le sorti di Cristiano Biraghi e Dalbert. Secondo La Nazione, il brasiliano potrebbe rimanere a Firenze, soprattutto se la cosa risultasse d'aiuto per un'ipotetica operazione Radja Nainggolan. I viola potrebbero infatti accontentare l'Inter, alle cui cifre il Cagliari non è disposto a trattare in quanto ritenute troppo alte.