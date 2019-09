Fiorentina, incontro per il rinnovo di Chiesa rinviato a Natale

Fonte: firenzeviola.it

Sarà fissato per il prossimo periodo di Natale l'incontro che potrebbe rivelarsi chiave per il rinnovo di contratto di Federico Chiesa. Mentre il club viola sta definendo il prolungamento di Castrovilli infatti, è stato rimandato di qualche settimana il colloquio per il talento di casa gigliata, che è rimasto a Firenze dopo settimane di voci di mercato e che presto potrebbe aumentare il proprio ingaggio in linea con la valutazione del suo cartellino.