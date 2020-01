Fiorentina, incontro per Mandragora. Anche la Roma sul centrocampista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto riferito da Sky Rolando Mandragora avanza come obiettivo per rinforzare il centrocampo della Fiorentina. Il giocatore dell'Udinese è nel mirino della dirigenza viola, assieme ad Alfred Duncan del Sassuolo. Oggi c'è stato un incontro con l'Udinese per valutare la fattibilità dell'operazione. Sul giocatore c'è anche la Roma che valuta un sostituto dell'infortunato Diawara.