Fiorentina-Inter 1-1, i voti ai tecnici: Montella salva la panchina con Vlahovic

Montella salva la panchina con un bel pareggio contro la prima in classifica. Conte pareggia la seconda partita consecutiva dopo quella contro la Roma e si fa raggiungere dalla Juventus. Un 1-1 che premia i viola e che blocca i nerazzurri e la rincorsa per il titolo.

VINCENZO MONTELLA 6,5: Il tecnico dei viola, che al 90' rischiava di avere le valigie pronte dopo la quinta sconfitta consecutiva, si tiene stretto la panchina azzeccando il cambio quando manda in campo Vlahovic al posto di Chiesa. Ha il coraggio di mandare in campo Eysseric che non si vedeva da mesi, ma sa di essere ancora a rischio e di dover fare risultato anche contro la Roma prima di Natale per evitare l'esonero.

ANTONIO CONTE 5,5: Ha tanti assenti a centrocampo ed è normale soffrire nel corso dei 90 minuti, ma prendere gol al 92' è dura, soprattutto contro una squadra in difficoltà come la Fiorentina. I cambi non hanno premiato l'allenatore che comunque ha i giocatori contati, soprattutto in mediana. Il secondo pareggio consecutivo in campionato è un campanello d'allarme che suona forte per la corsa scudetto. Tecnico da una parte e società dall'altra, a gennaio dovranno dare qualcosa in più per tenere il passo e sognare ancora in grande.