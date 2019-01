© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Federico Chiesa resta un obiettivo di mercato dell’Inter in vista della prossima estate. Come sottolinea questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, i nerazzurri vogliono l’attaccante della Fiorentina e della Nazionale, ma resta da trovare una non facile intesa economica, visto che al momento tra domanda e offerta ballano almeno 15-20 milioni di euro. Ecco perché l’idea di Marotta e Ausilio può essere quella di inserire nell’operazione uno tra Gagliardini o Karamoh come contropartita tecnica.