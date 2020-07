Fiorentina, l'obiettivo Kannemann: "Si parla molto di me, ma sono felice al Gremio"

vedi letture

“Si parla molto del mio futuro, ma sono felice al Gremio”. Intervistato da De una con Niembro, Walter Kanneman, ha parlato di un suo trasferimento lontano dal club brasiliano. Il difensore argentino è seguito da tempo in Italia dalla Fiorentina, ma in Sud America è vivissima anche la voce su un suo passaggio al Boca Juniors: “Al momento, non mi sembra fattibile la possibilità di giocare negli xeneizes, o in qualsiasi squadra argentina. Mi piace molto vivere a Porto Alegre: è vicina all’Argentina e anche i modi di fare sono molto simili. Non voglio sembrare maleducato, ma in questo momento non mi attira un’offerta del Boca, del River o di qualsiasi altra squadra, anche del calcio europeo”.