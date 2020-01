Fiorentina, l'ultima idea per il centrocampo è Rolando Mandragora

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rolando Mandragora è l'ultima idea per rinforzare il centrocampo della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i viola in queste ore sarebbero intenzionati a fare un tentativo per regalare a mister Iachini il centrocampista dell'Udinese, pur consapevoli che non sarà facile strapparlo ai Pozzo a gennaio.