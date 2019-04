© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Liverpool, Chelsea, Bayern Monaco, Napoli, Inter, Juventus. Insomma, come scrive stamani Tuttosport, sulle tracce di Federico Chiesa c'è mezza Europa. In particolar modo i bianconeri, che non potendo soddisfare la richiesta dei viola da 100 milioni starebbero preparando un'altra offerta: 45 milioni cash più il cartellino del talentuoso Riccardo Orsolini (in vantaggio su Rolando Mandragora). La squadra di Andrea Agnelli, oltretutto non direbbe di no alla cessione di Douglas Costa al giusto prezzo, soprattutto se ciò servisse a propiziare l'innesto di Chiesa, con il cui entourage - papà Enrico - i rapporti sono buonissimi da qualsiasi parte si affronti il problema. Stesso discorso varrebbe per l'Inter, che al momento monitora la situazione di Ivan Perisic.