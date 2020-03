Fiorentina, le big di serie A su Castrovilli. Commisso parlerà con il giocatore

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio propone questa mattina un focus su Gaetano Castrovilli e sul ruolo centrale che il centrocampista ha e continuerà ad avere nella Fiorentina del futuro: “È sempre tempo di Castrovilli” titola questa mattina il quotidiano che sono linea come a gennaio il Napoli avesse fatto per il numero 8 un’offerta da 40 milioni di euro pur di aggiudicarselo ma adesso il giocatore ha raggiunto una valutazione anche più alta. Inoltre il fatto che il club viola abbia fatto degli importanti investimenti per il futuro ha alzato il livello di competitività del gruppo e di conseguenza anche il valore del giocatore. Adesso sul conto di Castrovilli sembrano esserci Inter e Juventus che però sanno già che non sarà facile sedersi al tavolo della Fiorentina: probabile però che il presidente Commisso, quando tornerà in Italia, vorrà parlare col giocatore per capire i suoi sogni e le sue ambizioni. Intanto il rinvio al 2021 dell’Europeo può aumentare le sue chances di convocazione in azzurro.