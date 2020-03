Fiorentina, Lirola: "Taglio degli stipendi? Siamo in attesa. Faremo ciò che è meglio per tutti"

Cosa ne pensa della proposta del taglio dello stipendio per i giocatori? Pol Lirola, esterno della Fiorentina, parlando in esclusiva ai microfoni di Firenzeviola.it risponde anche ad una delle domande principali che stanno tenendo banco nel mondo del calcio: "Su questo siamo tutti in attesa. Sappiamo che ci saranno degli incontri tra l’associazione calciatori e le istituzioni del calcio. Siamo consapevoli che questo blocco sta creando numerosi problemi a tanti club, prenderemo una decisione tutti assieme e faremo ciò che è meglio per tutti".