© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha parlato ai microfoni di Sky di: "Il presidente è energico e vulcanico, solo lui poteva tenermi sveglio dopo il lungo viaggio per venire qui. Da parte mia c'è grande entusiasmo. Chiesa? Non ho parlato neanche io né con il ragazzo né col papà anche perché fino a poco fa non sapevo se ne avevo le competenze. Sicuramente è un giocatore fortissimo che si deve completare ancora. È una fortuna per me che lo alleno e per quanto riguarda l’aspetto tecnico è confermatissimo. Pensiamo al prossimo campionato. C'è una energia nuova. Ancora a secco di vittorie dal mio ritorno in viola? Vediamola così, in questo modo il presidente ha speso meno per acquistare la Fiorentina e potrà spendere qualcosa in più sul mercato".