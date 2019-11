Fiorentina, Montella ha problemi in attacco. Ma ha scoperto Pedro

© foto di Giacomo Morini

La Fiorentina non segna granché fin qui, e questo è un dato di fatto. A certificare questa sensazione i numeri, ma soprattutto gli autori degli ultimi gol viola in campionato: prima della sosta Milenkovic era stato decisivo per scardinare le strenue difese dell'Udinese, poi di nuovo il serbo aveva contribuito ai tre punti in casa del Sassuolo, dopo lo 0-0 di Brescia ed il momentaneo pareggio al Mapei firmato Castrovilli. Lo stesso che ieri ha evitato il peggio contro il Parma: in questo scenario, di attaccanti - soprattutto da quando Ribery non gioca più - non c'è quasi traccia, se si esclude la rete di Chiesa nel ko interno contro la Lazio. Chiaro che per Montella qualche preoccupazione possa venir fuori, soprattutto viste le prestazioni non indimenticabili di Boateng, designato numero nove titolare nelle ultime due uscite, e che Vlahovic mostra sì voglia e margini di miglioramento, ma rimane un 19enne con zero gol all'attivo in Serie A in carriera. In tutto questo, quantomeno, l'allenatore e il popolo viola hanno scoperto Pedro: l'acquisto più costoso dell'ultima sessione estiva ha fatto il suo debutto con la Fiorentina, calcando il campo per appena tre minuti più recupero. Il tempo per incidere non c'è stato, quello dell'hype che aumenta sta arrivando. Anzi, è proprio davanti a lui. Il brasiliano, da par suo, spera che se ne accorga anche il suo allenatore.