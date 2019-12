© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Cittadella, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella ha risposto - tra le altre cose - anche ad alcune domande sui singoli. In particolare, l'allenatore viola si è soffermato su Pol Lirola, tra i meno brillanti fino adesso nella rosa: "Ha fatto due belle azioni sabato (contro il Lecce, ndr) poi ha sentito qualche rumorino di troppo sugli spalti ed è stato condizionato. Crediamo in lui e dobbiamo sostenerlo per fargli avere tranquillità per tutta la partita. Tutti si cresce nelle difficoltà: dobbiamo compattarci e dare fiducia ai calciatori, da parte mia i ragazzi avranno un sostegno totale fino alla fine".