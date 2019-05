Fiorentina, Muriel dalla Colombia fa sapere di voler restare in viola

Convocato dal ct Queiroz nel ritiro della Colombia, l'attaccante Luis Muriel ne ha approfittato anche per parlare ai media nazionali della sua esperienza a Firenze e del futuro: "Sono molto felice di essere tornato nella lista dei pre-convocati, ogni volta che la Seleccion mi chiama è sempre una grande emozione. Ogni volta sembra la prima. Spero che quanto ho fatto a Firenze da gennaio ad ora abbia convinto l'allenatore (Queiroz, ndr) a pensare a me in modo definitivo", le dichiarazioni riprese da El Desmarque. Che sottolinea come il desiderio dell'attaccante colombiano sia quello di rimanere defintivamente in viola, anche se però da Firenze ancora non sono arrivate novità sul suo riscatto o meno. Ricordiamo che questo è fissato ad una cifra di circa 13 milioni di euro.