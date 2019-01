Fiorentina, Muriel: "Do il meglio con un attaccante al mio fianco"

Luis Muriel, neo attaccante della Fiorentina, nel giorno della sua presentazione, ha parlato anche del suo ruolo in campo: "Qualsiasi ruolo d'attacco mi va bene, giocando con un altro attaccante posso fruttare al meglio le mie qualità. La decisione finale è del mister, mi metterò a disposizione per fare sempre bene. La posizione la deciderà l'allenatore. L'ultimo anno alla Samp e il primo a Udine sono stati i momenti migliori della mia carriera, quando giocavo dietro a una punta come Di Natale o Quagliarella".