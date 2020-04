Fiorentina-Nainggolan: si può fare in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni

La Nazione di oggi parla del possibile affare tra Inter e Fiorentina per Radja Nainggolan: il centrocampista di rientro dal Cagliari in nerazzurro può finire in prestito ai viola: poi il riscatto obbligatorio da 20 milioni. Dalbert il "grimaldello" in grado di aprire la trattativa tra viola e nerazzurri, mentre il destino di Chiesa per il momento non sarebbe stato discusso.