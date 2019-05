© foto di Giacomo Morini

Non è certo in casa Fiorentina il riscatto di Luis Muriel. Come riporta 'Sportmediaset', le ultime prestazioni dell'attaccante colombiano hanno minato le certezze costruite tra gennaio e febbraio grazie all'ottimo impatto avuto dal calciatore del Siviglia con la maglia viola. Per riscattarlo dalla società andalusa, il club gigliato dovrà sborsare 15 milioni di euro.