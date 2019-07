Fiorentina, nuovo tentativo per Baselli: il Torino chiede 14 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Mario Balotelli nelle grandi manovre della Fiorentina. Secondo 'La Nazione' infatti i viola starebbero preparando l'offerta al Toro per Daniele Baselli che viene considerato il candidato ideale per riempire la casella che presto verrà lasciata libera da Jordan Veretout (Roma o Milan nel suo futuro). Baselli è considerato un giocatore affidabile, ideale per inserirsi da subito in un centrocampo che si presenterà in qualche modo rivoluzionato. E piace a Vincenzo Montella che già lo voleva al Milan, ma soprattutto a Daniele Pradè che già in passato aveva provato da acquistarlo.

Situazione contrattuale - Baselli al Toro ha ancora tre anni di contratto e prospettive di titolarità, ma con il centrocampo a quattro i minuti per lui potrebbero ridursi e quindi la prospettiva di cambiare aria (anche la Lazio ha già sondato il terreno) non è da escludere. Il prezzo comunque non è inferiore ai 12-14 milioni, il doppio rispetto a quello che è costato quando è arrivato dall'Atalanta e quindi la plusvalenza è assicurata.